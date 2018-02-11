تركيا: تطبيق منافس لواتساب يثير مخاوف من الرقابة

أطلقت تركيا تطبيقاً محلياً للرسائل النصية لينافس تطبيق “واتساب”، ما أثار مخاوف منتقدي الحكومة من استخدام التطبيق الجديد لتشديد الرقابة.

وأطلقت تركيا على التطبيق اسم “بي تي تي مسنجر” في إشارة للحروف الأولى للهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية.

وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للجميع خلال ستة أشهر.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج أنّ التطبيق الجديد “سيوفر نظاماً آمنا”، مضيفاً أنّ “الخادم المضيف لا يخزن أي بيانات، وسيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها”.

وأكد بوزداج أنّه تم “تطوير نظام أكثر أمانا من واتساب”.

وأثار التطبيق مخاوف من أن يصبح تحميله إجبارياً للأجهزة المستخدمة في المؤسسات ثم على أجهزة الموظفين الشخصية.

وتقدر نسبة مستخدمي “واتساب” بنحو 40 بالمئة من سكان تركيا.

المصدر: “رويترز”