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تركيا تطالب المسلحين الأكراد بمغادرة منبج فورا
تركيا تطالب المسلحين الأكراد بمغادرة منبج فورا
فى:
28 مارس 2018, 19:37
فى:
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تركيا تطالب المسلحين الأكراد بمغادرة منبج فورا
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