ترقب لخطوات إدارة ترامب ردا على الهجوم الكيماوي على دوما

تتوجه انظار العالم الى العاصمة الاميركية واشنطن بانتظار القرار الاميركي بشأن الضرية العسكرية التي ستقررها الادارة الاميركية ردا على الهجوم الكيماوي على مدينة دوما.

متى وكيف واين؟

اسئلة كثيرة عن الضربة الاميركية التي تدرسها ادارة ترامب ردا على الهجوم الكيماوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.

متى؟ حتى اللحظة لا جواب واضح عن التوقيت فبحسب الكاتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والخليج حسين عبد الحسين/ فالامر مرتبط بتطورات مجلس الامن الدولي.

أما عن مكان توجيه الضربة وحجمها فبقول حسين إنها ستتراوح بين حدّين.

وبحسب الصحف الاميركية فإن الخيارات الاميركية للضربة العسكرية عديدة منها:

ضربات محتملة لقواعد تشمل قاعدة “الضمير” الجوية في دمشق، والتي توجد بها الطائرات الهليكوبتر السورية من طراز “مي-8” والتي ربطتها وسائل التواصل الاجتماعي بالضربة في دوما.

ضربات على قاعدة حميميم الجوية في شمال غرب سوريا، والتي حدد البيت الأبيض في بيان في الرابع من مارس الماضي أنها نقطة انطلاق لمهام القصف التي تنفذها الطائرات العسكرية الروسية في دمشق والغوطة الشرقية.

قطع طرق الإمداد والتسليح عن النظام في سوريا، من خلال فرض حظر على شحنات الأسلحة الواردة من حلفاء سوريا فوق المجال الجوي العراقي..

وقد تدخل مدمرة أميركية ثانية USS Porter الى البحر المتوسط في الأيام القريبة المقبلة ،وذلك بالإضافة إلى المدمرة “USS Donald Cook” الموجودة حالياً في المتوسط، والتي غادرت قبل ساعات ميناء قبرص وأبحرت في إتجاه سوريا وهي مزودة بـ60 صاروخاً مجنحاً من طراز “توماهوك”.

ومن السيناريوهات المطروحة ايضا فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، والعزلة الدبلوماسية على موسكو، لمسؤوليتها المباشرة عما يحدث في الداخل السوري.

تقرير: مها حطيط