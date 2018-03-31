ترحيب فرنسي بإقرار الموازنة.. وخبراء يؤكدون تأثيرها الإيجابي على المؤتمرات الدولية

غداة إقرار الموازنة العامة، أثنى السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه على عمل مجلس النواب الذي أقر الموازنة في فترة زمنية محدودة، وصادق أيضاً على جملة مشاريع، في خطوة إيجابية نحو عقد مؤتمر سيدر، كما قال.

وأمل فوشيه أن يجمع هذا المؤتمر أكبر عدد ممكن من الفرقاء، وأن يسمح للبنان بتنفيذ الخطة الإستثمارية الطموحة المقترنة بالإصلاحات التي ينتظرها كل من الجهات الإقتصادية الفاعلة وشركاء لبنان، بهدف إستحداث فرص العمل اللازمة لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد بشكل مستدام.

ما هي تداعيات إقرار الموازنة على النمو والثقة بالاقتصاد اللبناني؟

إذا، عاد لبنان إلى سكة الإنجازات مع دخول إقرار الموازنة إلى سجل إنجازات الحكومة.

وأقرت موازنة العام 2018 في وقت قياسي، بعد اجتماعات ماراتونية جهدت للتأكيد على أن لبنان عاد إلى الواجهة بانتظامه المالي بعد إنتظام مؤسساته.

هي موازنة رسمت سياسة اقتصادية جديدة بعد غيابها لسنوات.

المؤتمرات الدولية التي إستطاع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جذبها لمساعدة لبنان، تنظر بعين المراقب. وتأتي خطوة إقرار الموازنة عاملاً إيجابياً قبل مؤتمر سيدر.

ويعتبر الخبراء أنّ هذه الموازنة هي أفضل الممكن، إلا أن لبنان لا يزال بحاجة لمزيد من الإصلاحات.

ويأمل الخبير مازن سويد أن تتضمن موازنة العام 2019 إصلاحات في الشق الإجتماعي تتكامل مع هذه الإصلاحات لتساعد في النمو الاقتصادي.