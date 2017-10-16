ترتيب الدوري اللبناني بعد إنتهاء المرحلة الرابعة

إنتهت اليوم منافسات الجولة الرابعة من ​بطولة لبنان لكرة القدم​، حيث شهدت الجولة خسارة مفاجئة للأنصار أمام الإخاء أهلي عاليه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، في حين، تنفس العهد الصعداء بفوزه على السلام زغرتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، وهو الفوز الأول لفريق المدرب موسى حجيج، وتمكن النجمة من الإستفاقة بعد كارثة الديربي، وفاز على الإصلاح برج شمالي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وواصل طرابلس صحوته، محققا ثلاث نقاط على حساب النبي شيت بعد فوزه عليه بهدف للاشيء، في المقابل، واصل الراسينغ مسلسل النتائج السلبية، وخسر من الصفاء بهدف للاشيء، وإستطاع التضامن صور من الفوز على الشباب العربي.

وأصبح الترتيب على الشكل التالي بعد إنتهاء المرحلة الرابعة :

1-الانصار: 7 نقاط .

2-النجمة: 7 نقاط.

3-الصفاء: 7 نقاط.

4-النبي شيت: 7 نقاط.

5-طرابلس:7 نقاط.

6-العهد: 6 نقاط.

7-الاخاء: 5 نقاط .

8-السلام زغرتا 4 نقاط .

9-التضامن صور 4 نقاط .

10-الشباب العربي: 4 نقاط .

11-الراسينغ: 3 نقاط.

12- الاصلاح البرج الشمالي: 2 نقطتين