ترامب يهاجم تحقيق مولر في التدخل الروسي: “غير عادل”

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأميركية، معتبراً أنه “غير عادل”، ومؤكداً أن فريق عمله يتألف من ديموقراطيين “متشددين”.

وأعلن ترامب في تغريدة على “تويتر” “هل هناك من يعتقد أن ذلك عادل؟ ومع ذلك، ليس هناك تواطؤ!”.

ويندرج انتقاد ترامب ضمن تصعيد للمواجهة مع مولر على خلفية تحقيقه في احتمال حصول تواطؤ بين الحملة الانتخابية لترامب وجهات روسية سعت الى التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في 2016 لمصلحة المرشح الجمهوري.

وهاجم الرئيس الأميركي أيضاً كلا من المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي اندرو ماكيب، الذي اقيل الجمعة قبل يومين من موعد تقاعده، والمدير السابق للمكتب جيمس كومي، الذي اقاله ترامب العام الماضي على خلفية التحقيق في احتمال حصول تدخل روسي. وكان ترامب تفادى حتى الآن مهاجمة مولر بشكل مباشر.

ومولر مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي تولى التحقيق في التدخل الروسي بعد اقالة كومي في 9 أيار 2017.

وتساءل ترامب “لمَ يضم فريق مولر 13 ديموقراطياً متشدداً، بعض كبار مناصري هيلاري الفاسدة، ويخلو من أي جمهوري؟ ومؤخراً أضيف ديموقراطي آخر”.

وكان الرئيس الأسبق الجمهوري جورج دبليو بوش عين مولر، الذي يحظى باحترام كبير في معسكري الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مديراً لمكتب التحقيقات الفدرالي، واستمر في منصبه في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما.

وحذر أعضاء في الكونغرس الأميركي مراراً من أن أي محاولة من قبل الرئيس لإقالة مولر من منصبه كمحقق خاص في القضية ستشكل خرقاً للخطوط الحمر.

وكان ترامب اتهم في تغريدات سابقة كومي بالإدلاء بافادات كاذبة تحت القسم أمام لجنة مجلس الشيوخ، واصفاً الملاحظات التي دونها كل من ماكيب وكومي خلال لقائهما معه بانها “مذكرات كاذبة”.

وقد تشكل تلك المذكرات مادة دسمة للتحقيق الذي يجريه مولر في حال أراد التحقيق في احتمال عرقلة الرئيس لمسار العدالة. وأضاف ترامب “امضيت القليل من الوقت مع اندرو ماكيب، لكنه لم يدون أي ملاحظات عندما التقيته. لا أعتقد أنه كتب مذكرات إلا من اجل اجندته الخاصة، على الأرجح في وقت لاحق.

الامر نفسه ينطبق على الكاذب جيمس كومي”.

وبعد إقالته أعلن ماكيب أنه ضحية “حرب” تشنها إدارة ترامب ضد مكتب التحقيقات الفدرالي والمحقق الخاص.

بدوره، أعرب كومي عن رفضه لما كتبه ترامب وقال في تغريدة “سيدي الرئيس، سوف يسمع الشعب الأميركي قصتي قريباً جداً، وبامكانهم أن يحددوا بانفسهم من هو المستقيم ومن ليس كذلك”.