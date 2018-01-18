ترامب ينفي كلام نتنياهو عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس خلال عام

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما تردد عن نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس خلال عام، وذلك بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع نقلها بحلول هذا الموعد.

وقال نتنياهو وفقا لصحافيين يرافقونه في زيارته إلى الهند: “تقييمي الراسخ أن ذلك سيتم أسرع مما تتوقعوا .. خلال عام من الآن”.

ورداً على سؤال عن هذا التصريح، قال ترامب إن ذلك ليس صحيحاً.

ويذكر أن ترامب كان أعلن في السادس من كانون الأول الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر وزارة الخارجية بالتحضير لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس ، وبدء التعاقد مع المهندسين المعماريين.

وقال ترامب في حينه في كلمة ألقاها من البيت الأبيض: “وفيت بالوعد الذي قطعته بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكداً أن “لإسرائيل الحق في تحديد عاصمتها”. كما دعا جميع الأطراف إلى “الحفاظ على الوضع الحالي في مدينة القدس ، خاصة فيما يتعلق بالحرم الشريف”.

ميدانيا، استشهد فلسطيني في وقت متأخر من ليل الأربعاء خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكد شاهد عيان أن القوات الإسرائيلية دخلت في وقت متأخر الأربعاء مدينة جنين، حيث درات مواجهات عنيفة أدت بحسب الجيش الإسرائيلي الى سقوط “عدد من الجرحى” في صفوف الطرفين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أن الفلسطيني الذي استشهد يدعى أحمد جرار ويبلغ 22 عاما.. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن “القتيل يعتقد بوجود صلة له بعملية نابلس الأخيرة التي قتل فيها حاخام إسرائيلي”.