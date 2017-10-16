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ترامب ينفي الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش
ترامب ينفي الاتهامات التي وجهت اليه بالتحرش
فى:
16 أكتوبر 2017, 21:33
فى:
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أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين، ان بلاده لا تنحاز الى ايّ طرف في الازمة بين الاكراد وحكومة بغداد للسيطرة على محافظة كركوك العراقيّة.
وخلال مؤتمر صحافي في حديقة البيت الابيض، قال ترامب: “لا ننحاز الى ايّ طرف، لكنّنا لا نُحبّذ ان يدخلوا في مواجهات”.
من جهة أخرى، نفى ترامب الاتهامات التي وجّهت اليه بالتحرّش الجنسي خلال الحملة الانتخابيّة الرئاسيّة عام 2016، ووصفها بانّها “انباء كاذبة”، وقال: “كلّ ما يُمكنني ان اقوله لكم، إنّها معلومات كاذبة تماماً ومختلقة”.
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