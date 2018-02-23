أعلنت الخارجية الأميركية أنها تعتزم فتح سفارتها الجديدة لدى إسرائيل بالقدس في أيار المقبل.

وكان مسؤولان في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد صرحا الجمعة، إنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى إسرائيل في القدس في أيار المقبل.

في المقابل، رد الفلسطينيون بغضب على التقارير التي أكدت أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في غضون شهور.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نبيل أبو ردينة إن “هذه خطوة مرفوضة وأي خطوة أحادية الجانب لن تعطي شرعية لأحد بل تعيق أي جهد لخلق حالة سلام في المنطقة”.

وأكد أبو ردينة أن ”الطريق الوحيد للأمن والاستقرار“ هو اقتراح عباس الذي أوضحه في خطابه يوم 20 شباط أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية السلام المتوقفة بما يشمل ”آلية دولية متعددة الأطراف“ للإشراف عليها.

كما اعتبرت القيادة الفلسطينية أن قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس في أيار المقبل يشكل “استفزازا للعرب”، خاصة وأنها تتزامن مع ذكرى “النكبة”.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: “هذا القرار استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين”، معتبرا أن إدارة ترامب “بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا وأصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

ميدانيا، شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة جمعة غضب جديدة، رفضا لاعلان الرئيس الاميركي القدس عاصمة إسرائيل، واحتجاجا على انتهاكات الاحتلال، للاسبوع الثاني عشر على التوالي.

وقد اندلعت مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين استخدموا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، فيما رشقهم المتظاهرون بالحجارة والعبوات الفارغة.

وشارك عشرات الفلسطينيين بوقفة احتجاجية في قطاع غزة ، تنديداً بالقرارات الأميركية الأخيرة بشأن مدينة القدس المحتلة، قبل ان يتجهوا في مسيرة باتجاه الحدود حيث اندلعت صدامات مع قوات الاحتلال.

اما في القدس الشرقية المحتلة، فقد أدّى عشرات الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في مدخل بلدة العيساوية، للمرة الرابعة على التوالي، احتجاجا على ممارسات الاحتلال ضد السكا في قطاع غزة.