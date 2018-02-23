وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: “هذا القرار استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين”، معتبرا أن إدارة ترامب “بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا وأصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.