ترامب يلتقي ولي العهد السعودي بواشنطن في 20 آذار

أعلن البيت الأبيض، الإثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن يوم 20 آذار الجاري.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى الرئيس ترامب قبل سنة، بالبيت الأبيض في لقاء تاريخي عكس وجود تطابق لحد كبير في الأهداف ووجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وأميركا تجاه القضايا المختلفة وعلى كافة المستويات وساعد على تطور ملحوظ في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

جاءت زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن في منتصف آذار المنصرم لتضع إطارا لافتا جديدا، يستنهض ليس تعاون واشنطن والرياض وحسب، بل يمده إلى آفاق إسلامية وعربية أشمل.