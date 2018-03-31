ترامب “يلاحق” المتحرشين

وسط توجيه اتهامات عدة له من نساء بـ”تورط جنسي معهن”، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قرارًا باعتبار نيسان الشهر القومي للتوعية بالاعتداء الجنسي.

وذكر البيت الأبيض في بيان أنّ “جرائم الاعتداءات الجنسية لا تزال منتشرة بشكل مأسوي في مجتمعنا، وغالبا ما يفلت مرتكبوها من المحاسبة”.

وقال ترامب إنّ “هذه الجرائم الشنيعة ترتكب دون تمييز: في ظل علاقات حميمة، في أماكن عامة وفي أماكن العمل”، مشيرا الى أنّ “كثيرا ما يلزم ضحايا الاعتداء الصمت. ربما يخشون انتقام الجاني، أو لا يثقون بالنظام القضائي، أو يجدون صعوبة في مواجهة الألم المرتبط بالتجربة المريرة”.

وأضاف الرئيس الأميركي أنّ إدارته “ملتزمة زيادة مستوى التوعية بشأن الاعتداءات الجنسية، وتمكين الضحايا من التعرف إلى الجناة لمحاسبتهم”.

وكانت 20 امرأة على الأقل قد اتهمن ترامب علنا بالتورط في اعتداءات، أو مضايقات جنسية قبل توليه الرئاسة.