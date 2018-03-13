ترامب يقيل تيلرسون ويعين مدير الـ CIA وزيرا للخارجية

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وعين مكانه مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) مايك بومبيو.

واعلن ترامب أنه اختلف مع تيلرسون بسبب “الاتفاق النووي الإيراني”، وقال: “أردت الانسحاب من الاتفاق وتيلرسون لم يتفق معي”، إلا أن تيلرسون أكد أنه لم يتحدث إلى الرئيس ترامب، ولس على علم بسبب إقالته.

وشكر ترامب تيلرسون عبر تغريدة له على “تويتر” قائلا إنه أدى “عملا رائعا”. واعلن أن نائبة مدير المخابرات المركزية جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للوكالة، مشيرا إلى أنه باتت أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

وفي محاولة لتفسير قرار ترامب، أفاد مسؤول اميركي كبير ان الرئيس الاميركي اراد تغيير فريقه قبل المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية. ويتولى بومبيو مهامه الجديدة بعد أيام فقط على الاعلان المفاجىء عن قمة بين الرئيس الاميركي والزعيم الكوري الشمالي.

وفي تشرين الثاني الماضي، أعلن ترامب أنه غير متأكد من بقاء تيلرسون في منصبه حتى نهاية ولايته الرئاسية، مضيفا أنه “غير راض” عن عدم تأييد بعض موظفي الوزارة لبرنامجه السياسي. وهاجم في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الوزارة تحت قيادة تيلرسون، وقال إنه وحده من يحدد السياسة الخارجية الأميركية.

وكان تيلرسون، وهو مدير سابق لشركة إيكسون موبيل النفطية، قد تولى منصب وزير الخارجية منذ ما يزيد عن عام واحد.