ترامب يفكر بأن يبقى رئيس أمريكا مدى الحياة

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطط الرئيس الصيني شي جينبيغ لإزالة تحديد الفترات التي يتولى فيها الرئيس منصبه.

وقال ترامب إنه سيدرس نفس الفكرة من أجل تطبيقها في أمريكا. وبثت شبكة سي إن إن الأمريكية تسجيلاً لتصريحات ترامب تلك وكان أدلى بها خلال حدث لجمع التبرعات في فلوريدا.

ويقول ترامب في التسجيل إن نظيره الصيني “عظيم” لأنه استطاع أن يعلن أنه رئيس مدى الحياة.

ويضيف ترامب ” ربما سنجرب هذه الخطوة يوما ما”.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشعب الصيني على خطوة الرئيس الصيني في إزالة تحديد فترات الرئاسة هذا الأسبوع.