ترامب يفاوض الاتحاد الأوروبي لتعليق الرسوم الجمركية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي إيقاف القيود التجارية المفروضة على المنتجات الأمريكية، مقابل تجنيب حلفائه دفع الرسوم الجديدة التي فرضها على منتجات الصلب والألومنيوم، قبل أيام، وسط مخاوف كثيرين من إمكانية تحولها إلى حرب تجاربة شاملة.

وأوضح مسؤول التجارة الخارجية في “الاتحاد الأوروبي” أن واشنطن “أخفقت في تقديم توضيح كامل بشأن كيف يمكن لأوروبا واليابان تجنب دفع الرسوم الجديدة المقرر تطبيقها”، الأسبوع المقبل.

وقال ترامب: “إذا أسقطوا حواجزهم ورسومهم المرعبة المفروضة على الواردات الأمريكية نسقط نحن كذلك رسومنا.”

وكان الرئيس الأمريكي أعلن فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب وعشرة في المئة على واردات الألومنيوم، وهي الرسوم التي ستكبد الاتحاد الأوروبي وشركاء كبارا من بينهم اليابان، أموالا طائلة.

ومضى الاتحاد الأوروبي إلى أبعد مدى في رده على الإجراءات الأمريكية الجديدة، وأعلن قائمة من منتجات أمريكية ستواجه إجراءات مضادة إذا تأثرت صادراته بسبب رسوم ترامب الجديدة.

وفي الإعلان عن إجراءاته، سخر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من ترامب قائلا إن الاتحاد الأوروبي قد يقابل “الغباء بالغباء”.