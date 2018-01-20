ترامب يطفىء شمعته الاولى في البيت الأبيض

عام حافل بالقرارات المثيرة للجدل امضاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض.. بدأ بقرار حظر السفر الى الولايات المتحدة، وانتهى باعلان القدس عاصمةً لاسرائيل.

قبل سنة تماما دخل الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمرة الاولى الى البيت الابيض.

ومنذ يومه الاول بدأ رسم المسار السياسي لادارته فأصدر قرارات حاسمة تنفيذا لوعود اطلقها خلال حملته الانتخابية، ولكن احيانا اجبر على التراجع عن بعضها او تعديلها.

بعد أيام على تنصيبه رئيسا، وقع ترامب قرارا رئاسيا بمنع مواطني عدد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا من دخول الولايات المتحدة ووقف استقبال اللاجئين السوريين. قرار قابلته تظاهرات شعبية غاضبة وتسبب بنزاعات قضائية بشأن تنفيذه.

وقبل ان يكمل شهره الاول فاجأ العالم باختيار المملكة العربية السعودية كأولى محطات جولاته الخارجية، في زيارة تركزت على سبل التعاون لمواجهة التطرف والإرهاب.

القضية الفلسطينية لم تسلم من قرارات ترامب العشوائية. فبعدما وعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوصل لاتفاق سلام، فجر قتبلة مدوية باعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، ما فجر تظاهرات شعبية غاضبة في الاراضي المحتلة وغالبية دول العالم.

في الملف السوري، خطوتان اميركيتان بارزتان هذا العام. الاولى قصف مكثف بصواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص ردا على مجزرة خان شيخون، والثاني اعلان واشنطن عن تشكيل قوة حدودية في سوريا من ثلاثين الف عنصر تشمل المقاتلين الاكراد.

في العلاقة مع ايران، كشف ترامب عن استراتيجية بلاده الجديدة للتعامل معها، ولكنه لم ينجح في تنفيذ تهديده بالانسحاب من الاتفاق النووي، فطالب بتعديله، وهو ما رفضته طهران والدول الاوروبية على حد سواء.

العواصف التي اثارتها خطوات ترامب المصيرية، لم تهدأ خلال عام كامل… فسيد البيت الابيض توعد كوريا الشمالية بالنار والغضب واعلن استراتيجية بلاده الجديدة في افغانستان وسحب الولايات المتحدة من اتفاقيات ومنظمات دولية عدة.

وفي ختام العام الاول من ولايته الرئاسية اهتز عرش ترامب بصدور كتاب “نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض”، الذي اعتبره غير مؤهل لهذا المنصب وصور إدارته بأنها فوضوية. ترامب وصف الكتاب بأنه مليء بالاكاذيب ولكنه سرعان ما اصبح الاكثر مبيعاً.

وبعد… فيما يتباهى دونالد ترامب بانجازات سنته الرئاسية الاولى… يحرص معارضوه على إحصاء هزائمه… والثابت الوحيد أن عامه الثاني في البيت الابيض لن يكون اقل صخبا.