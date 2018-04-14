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ترامب يشيد بالضربات “المنفذة بدقة” على سوريا ويعلن “إتمام المهمة”
ترامب يشيد بالضربات “المنفذة بدقة” على سوريا ويعلن “إتمام المهمة”
فى:
14 أبريل 2018, 15:24
فى:
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ترامب يشيد بالضربات “المنفذة بدقة” على سوريا ويعلن “إتمام المهمة”
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