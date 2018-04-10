استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في البيت الأبيض الثلاثاء.

وسبق أن اتهم ترمب الدوحة بتمويل الإرهاب “على مستوى عال”.

لكن أمير قطر قال خلال اللقاء: “لن نتسامح مع من يمول الإرهاب وسنتعاون مع واشنطن بهذا الشأن”.

ومن المقرر أن يعقد الزعيمان اجتماعاً ويحضران غداء عمل، وقال البيت الأبيض إنهما سيركزان على تعزيز العلاقات بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية.

وقبل 10 أشهر قاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر الدوحة، بسبب نشر قطر التطرف وإثارة الاضطرابات الإقليمية والسماح بتدفق الأموال إلى الجماعات الإرهابية.

وقال الشيخ تميم: “نقدم الشكر للرئيس ترامب على دعمه لحل الأزمة” الخليجية.