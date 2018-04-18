ترامب يرد على دانيالز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في أول تعليقات مباشرة بعد الفضيحة التي أثارتها الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، إنّ “ما تقوم به دانيالز هو احتيال كامل بخداعها لوسائل الإعلام ولكن هم يعلمون ذلك”.

وتخوض دانيالز معركة قضائية مع ترامب بشأن حصولها على 130 ألف دولار، في إطار اتفاق عام 2016 مقابل التزامها الصمت بشأن علاقة جنسية بينها وبين ترامب قبل عشرة أعوام، لأنها “سئمت من التعرض للمضايقات”.

وبعد يوم من نشر دانيالز رسماً تقريبياً لرجل تقول إنّه هددها قبل سنوات في موقف للسيارات في لاس فيغاس، وحذرها من الحديث عن علاقتها بالرئيس، قال ترامب في تغريدة “رسم تقريبي بعد سنوات لرجل ليس له وجود”.

وعرضت دانيالز البالغة من العمر 39 عاما ومحاميها مايكل افناتي مكافأة 100 ألف دولار للحصول على أي معلومات عن الرجل غير معروف الهوية.

وقالت دانيالز “سئمت من تعرضي للتهديد، ومن السعي إلى تخويفي ومن القول إنهم يريدون تدمير حياتي ويأخذون كل أموالي ومنزلي”.

وتسعى الممثلة الإباحية إلى إلغاء اتفاق حول السرية وقعته مع المحامي لضمان صمتها حول علاقة أقامتها مع ترامب الذي ينفي تماما معرفته بها وينكر أنه قضى معها ليلة عام 2006.

وقدم لها كوهين 130 ألف دولار قبل انتخابات 2016 وقال إن المبلغ من أمواله الخاصة وأن الرئيس لم يكن على علم بذلك.