لافروف: بوتين مستعد للقاء ترامب.. والضربة على سوريا لم تتجاوز الخطوط الحمراء

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة من نظيره الأميركي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض، بحسب ما صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أكد أن بوتين على استعداد لعقد اللقاء.

وشدد لافروف على أن الرئيسين اتفقا على عدم السماح بمواجهة عسكرية بين أميركا وروسيا.

وفي الملف السوري، قال لافروف إن بلاده أخبرت واشنطن عما تعتبره خطوطاً حمراء في سوريا، معتبرا أن الغارات التي نفذتها أميركا وفرنسا وبريطانيا على سوريا، ردا على هجوم كيماوي في دوما لم تتجاوز هذه الخطوط.

وقال إن “روسيا بعد تلك الضربات الأميركية، لم تعد ملزمة أخلاقياً بعدم تسليم نظام إس-300 الصاروخي لرئيس النظام السوري بشار الأسد”.

وكانت موسكو أبرمت عقدا مع دمشق لبيع الصواريخ المزودة بأجهزة رادار والمصممة لإسقاط الطائرات والصواريخ.

واتت تصريحات وزير الخارجية الروسي بعد لقاء جمع مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بسفير روسيا في واشنطن أناتولي أنتونوف، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، مساء أمس الخميس.

وتناول الاجتماع الأول من نوعه بين مسؤولين رفيعين مخاوف البلدين وسبل تطوير العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال بولتون، عقب اللقاء الذي حصل في البيت الأبيض، إنه من مصلحة واشنطن وموسكو أن تجمعهما علاقات أفضل، إلا أن ذلك يتطلب التعامل مع قلق أميركا بشأن عدة أمور منها التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية 2016، واستخدام سلاح كيمياوي ببريطانيا، في إشارة إلى عملية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال، وكذلك الأوضاع في أوكرانيا وسوريا.