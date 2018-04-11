ترامب: الصواريخ قادمة إلى سوريا.. وروسيا تحذر

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء روسيا من رد قادم على هجوم كيماوي مزعوم في سوريا قائلا إن الصواريخ “قادمة” وهاجم موسكو لدعمها الرئيس بشار الأسد.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر “روسيا تتعهد بإسقاط أي صاروخ يطلق على سوريا. استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. لطيفة وجديدة وذكية!. لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان القتل بالغاز الذي يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.

من جهتها، حذرت روسيا من أن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا بسبب الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في مدينة دوما سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها، مما يثير احتمال حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا.

السفير الروسي

ووجه ألكسندر زاسيبكين سفير روسيا لدى لبنان التحذير مساء أمس الثلاثاء وقال إنه يجب تفادي مثل هذا التصادم مشيرا إلى استعداد موسكو للتفاوض. ولكن تصريحاته قد تثير المخاوف من صراع مباشر لأول مرة بين القوى العظمى التي تدعم أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية السورية.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردا على تصريح ترامب بشأن سوريا: “الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين وليس حكومة شرعية”، وأضافت: “الصواريخ الذكية قد تكون محاولة لتدمير أدلة على الهجوم الكيماوي المزعوم على الأرض في سوريا”.

واشتبكت واشنطن وموسكو في الأمم المتحدة أمس بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وتبحث واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لقوات الحكومة السورية بسبب الهجوم المزعوم بالغاز.

وقال عاملو إغاثة سوريون إن 60 قتيلا على الأقل سقطوا في الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية يوم السبت في مدينة دوما.

وقالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن ما يقدر بنحو 500 شخص توجهوا إلى منشآت طبية “بعلامات وأعراض تتفق مع التعرض لكيماويات سامة”.

وتقول الحكومة السورية وروسيا إن التقارير عارية عن الصحة. وقال الكرملين اليوم إنه يأمل أن تتفادى كل الأطراف المعنية في سوريا أي تحرك من شأنه زعزعة وضع هش بالفعل في الشرق الأوسط وأوضح أنه يعارض بقوة أي ضربة أمريكية محتملة لحليفته سوريا.

وبعد الهجوم وافقت جماعة جيش الإسلام المعارضة التي ما زالت متمركزة في دوما على الانسحاب من المدينة. وحقق ذلك انتصارا كبيرا للرئيس السوري بشار الأسد الذي سحق الآن المعارضة في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

وعلى الجبهة الدبلوماسية أوقفت موسكو وواشنطن محاولات كل منهما في مجلس الأمن لإجراء تحقيق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى أمس جولة مقررة في أمريكا اللاتينية هذا الأسبوع للتركيز على الرد على واقعة سوريا. وكان ترامب حذر يوم الاثنين من رد سريع وقوي بمجرد تحديد المسؤولين عن الهجوم الكيماوي المشتبه به في سوريا.