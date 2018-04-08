ترامب يثني على جهود الحكومة اللبنانية ويؤكد دعمها

وجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب تحياته الى الذين شاركوا في مؤتمر “سيدر” لدعم لبنان والشعب اللبناني.

وفي رسالة وجهها الى اللبنانيين وحكومتهم ووزعها البيت الابيض، قال ترامب إنّ لبنان “يواجه تحديات لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك التدفق غير المسبوق للاجئين، والأثر المدمر لإيران وحزب الله، ولكن، كما نرى من نجاح المؤتمر، فإنّ لبنان هو أيضاً بلد يتمتع بإمكانيات هائلة وله كثير من الأصدقاء”.

وتابع ترامب: “إنّ لبنان، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يعالج هذه القضايا الملحة. وهو أقر الموازنة العامة، وزاد عدد قواته في جنوب البلاد، وهزم جماعة داعش الإرهابية المحظورة. كما ان لبنان سينظم قريباً انتخابات برلمانية تاريخية، وهذه الخطوات كلها تدل على تعزيز الأمن في البلاد”.

واضاف الرئيس الاميركي: “كذلك أؤيد خطط لبنان لتحفيز الاقتصاد من خلال الاستثمار ومكافحة الفساد وتحسين المساءلة، واعتقد أنّ خطط لبنان الطموحة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية توفر فرصة لتعزيز اقتصاد البلاد. ان الشركات الأميركية ستعتمد على الفرص الجديدة، التي توفرها الخطة الاستثمارية في لبنان”.

وختم ترامب بيانه بالقول: “الولايات المتحدة فخورة بعلاقاتها الوثيقة مع الشعب اللبناني وتقف الى جانب لبنان وتدعم حكومته في جهود تعزيز المؤسسات الدستورية وتطويرها لاقتصاد حر يخدم جميع اللبنانيين”.