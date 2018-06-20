ترامب يتراجع ويوقع أمرا بإنهاء فصل الأسر المهاجرة في الحدود الأمريكية

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة هجرة سببت غضبا في الداخل والخارج بتوقيعه على أمر تنفيذي ينهي فصل الأطفال عن ذويهم إذا ضبطت الأسر وهي تعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بشكل غير مشروع.

وقال ترامب للصحفيين خلال توقيع الأمر “إنه يتعلق بإبقاء الأسر معا مع التأكد في نفس الوقت من أن لنا حدودا منيعة وقوية للغاية”.

وسبق أن أصر ترامب على أنه لا يملك فعل شيء بشأن سياسة الفصل.

وقبل توقيع الأمر قال مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء إن سياسة عدم التسامح مع المهاجرين غير الشرعيين قائمة كما هي.

وكان الرئيس الأمريكي قال يوم الاثنين إنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى “مخيم للمهاجرين”.

ويقول أطباء إن فصل الأطفال عن ذويهم يمكن أن يصيبهم بصدمة مزمنة.