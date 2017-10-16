ترامب يتحدث عن احتمال فعلي لإنهاء الاتفاق النووي بشكل كامل

في تطور جديد للمواقف، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن هناك “احتمالا فعليا” لإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، بعد ثلاثة أيام من رفضه الإقرار بامتثال طهران لالتزاماتها.

وقال ترامب من البيت الأبيض: “يمكن أن يكون هناك إلغاء كلي للاتفاق، إنه احتمال فعلي”، مضيفا أن المرحلة الجديدة يمكن أن تكون “إيجابية جدا”.

بدوره، نفى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن يكون تهديد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران أضعف من فرص واشنطن الدبلوماسية في كبح البرامج النووية والبالستية لكوريا الشمالية.

وقال تيلرسون لوسائل إعلام أميركية “اعتقد ان ما ينبغي على كوريا الشمالية تعلمه من هذا القرار هو ان الولايات المتحدة تتوقع اتفاقا مطلوبا جدا مع كوريا الشمالية”.

وتابع “اتفاق ملزم جدا ويحقق الأهداف ليس فقط الولايات المتحدة، لكن أهداف الصين والجيران الآخرين في المنطقة للتوصل إلى شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية”.

وأشار تيلرسون إلى أن الجهود الاميركية الرامية لدفع نظام كيم جونغ-اون للجلوس على طاولة المفاوضات تؤتي ثمارها، إذ أن روسيا والصين الحليف الرئيسي لبيونغيانغ وافقا على حزمة العقوبات الأخيرة المفروضة ردا على التجربة النووية السادسة، الأكبر على الإطلاق، وإطلاق صاروخين فوق اليابان.

وكان ترامب قد قال إنه في حال لم يقم الكونغرس بإدخال تعديلات مرضية على الاتفاق خلال فترة “قصيرة للغاية”، فإنه على استعداد “لإنهائه”، لأنه “غير سعيد بالمرة بشأن إيران”، مضيفا أنها “يجب أن تتصرف بشكل مختلف”.

كما أمر بفرض عقوبات “قاسية” جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني، متهما إياه بدعم الإرهاب، ضمن استراتيجية أميركية جديدة للتعامل مع إيران.

وإثر التشكيك في الاتفاق النووي التاريخي بين إيران والدول الست الكبرى للحد من برنامج طهران النووي، يخشى حلفاء واشنطن من أن يكون الرئيس الأميركي بعث برسالة إلى بيونغ يانغ مفادها أن كلمة الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها.