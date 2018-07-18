ترامب: لا داعي للإسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، انه لا داعي للاسراع بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بموجب الاتفاق الذي أبرمه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، في تحوّل في لهجته بعدما كان قد كشف سابقاً ان العملية ستبدأ في وقت قريب جداً.

وقال ترامب للصحافيين: “المباحثات مستمرّة وتجري بشكل جيّد جداً”. وأضاف: “لا حدود زمنية لدينا. وليست هناك سرعة مُحددة”. وأشار الى انه ناقش قضية كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما في هلسنكي.

والتقى الرئيس الأميركي الزعيم كيم جونغ أون في 12 حزيران، في قمة غير مسبوقة في سنغافورة، وقّعا خلالها وثيقة تعهدا فيها “العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل تام من شبه الجزيرة الكورية”. لكن الاتفاق لم يذكر جدولاً زمنياً للعملية او كيفيّة تنفيذها.