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ترامب: لا توجد نية حاليا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني
ترامب: لا توجد نية حاليا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني
فى:
25 سبتمبر 2018, 13:57
فى:
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ترامب: لا توجد نية حاليا لعقد لقاء مع الرئيس الإيراني
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