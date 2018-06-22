ترامب: كوريا الشمالية دمرت 4 مواقع للتجارب الباليستية

في وقت كان العديد من المحللين أبدوا شكوكاً حيال نتائج القمة التاريخية التي عقدها الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الأخير أمس الخميس أن كوريا الشمالية دمرت “4 مواقع للتجارب” الباليستية.

وقال ترامب، خلال اجتماع لإدارته، إن “علاقتنا جيدة جداً. لقد توقفوا عن إرسال الصواريخ، بما فيها الصواريخ الباليستية”، في إشارة إلى كوريا الشمالية.

وأضاف: “لقد دمروا أحد مواقع تجاربهم الكبيرة. في الواقع، إن 4 مواقع تجارب كبيرة” قد تم بالفعل تدميرها.

وتابع ترامب أن الأمر يتعلق بـ”نزع السلاح النووي بشكل كامل، وقد بدأ ذلك” يتحقق.

وكان مسؤول أميركي قال، الثلاثاء إن كوريا الشمالية قد تسلّم الولايات المتحدة قريباً دفعة أولى تضم رفات 200 جندي أميركي قتلوا في الحرب الكورية، وذلك بموجب الاتفاق الذي أبرمه ترامب وكيم خلال قمتهما في سنغافورة.