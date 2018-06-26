ترامب: على مطعم “ريد هين” تنظيف نوافذه القذرة بدل رفضه خدمة ساندرز

أصبحت صفحة شركة “يلب” الخاصة بمطعم “ريد هين” ساحة للعراك السياسي بعد أن طردت مالكة المطعم متحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت مالكة المطعم قد طلبت من سارة ساندرز مغادرة المكان احتجاجا على إدارة ترامب.

وتسببت الواقعة في استقطاب مؤيدين ومعارضين للرئيس إلى الصفحة والمشاركة بتدوينات مرفقة بصور وتعليقات ذات مغزى سياسي.

وتراقب صفحة “يلب” حاليا قائمة التعليقات وتساعد في حذف غير اللائقمنها.

وقالت رسالة على الصفحة إن كثير h من الناس يكتبون تعليقات موجهة “بالتغطيات الإخبارية أكثر من كونها تجربة شخصية مع المتجر”.

جدل على الإنترنت

وكان المطعم قد طلب من ساندرز مغادرة المطعم “الذي يجلب منتجاته من المزارع مباشرة” يوم 22 يونيو/حزيران بعد احتجاج فريق العمل على وجودها لمالكة المطعم.

ويُعتقد أن الإجراء الذي اتخذه المطعم يتعلق بسياسة الحكومة الأمريكية مثيرة الجدل بشأن فصل أطفال المهاجرين عن آبائهم وأمهاتهم على الحدود مع المكسيك.

وعلق الرئيس ترامب قائلا إنه لاينبغي أن يُطلب من “شخص جيد” مثل ساندرز أن تغادر المكان.

وكتب في تغريدة : “ينبغي لمطعم ريد هين أن يركز أكثر على تنظيف الستائر والأبواب والنوافذ القذرة (التي تحتاج بشدة إلى طلاء) بدلا من رفضه خدمة شخص جيد مثل سارة هاكابي ساندرز. لدي قاعدة دائمة، إذا كان مطعم قذر من الخارج، فهو قذر أيضا من الداخل”.