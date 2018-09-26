ترامب: طهران أكبر راع للإرهاب

كانت فرصة أنه ترأس جلسة مخصصة لبحث خطر انتشار الأسلحة النووي النووي والكيميائية والبيولجية حتى واصل توجيه سهامه على إيران وحلفائها.

من قاعة مجلس الأمن الدولي اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بأنها أكبر راع للإرهاب ورأس الحربة في نشره بالمنطقة والعالم بعدما حصلت على المال جراء الإتفاق النووي.

وفيما توعد ترامب بفرض عقوبات قاسية ستدخل حيز التنفيذ في تشرين الأول حذر أن كل دولة ستحاول الإلتفاف على هذه العقوبات ستواجه إجراءات مشددة.

كما تحدث ترامب عن فرض إجراءات ضد نظام الأسد الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين معتبرا أن من مكنه من الإستمرار هي روسيا وإيران.

وفيما نوه بتقدم المفاوضات مع كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي اتهم ترامب الصين بمحاولة التدخل في الإنتخابات المقبلة من أجل منع فوزه.

أما الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون فأوضح أن الخلاف بينه بين ترامب حول الإتفاق النووي يتعلق بالوسيلة لكنهما يتشاطران الهدف نفسه مبينا أن الإتفاق النووي هو خطوة في الإتجاه الصحيح الا أنه يتطلب تعديلا.

كذلك كشف ماكرون عن سعي لابرام اتفاق بشأن برامج إيران الصاروخية محذرا من استمرار إمداد حزب الله والميليشيات الحوثية بالصواريخ والمساعدات العسكرية.