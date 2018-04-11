ترامب: سنضرب سوريا.. وقوات الأسد تخلي مواقع ومطارات

حرب التصريحات هل تتحول لأفعال وينفذ ترامب تهديداته؟ سؤال طرح نفسه بقوة في الساعات الماضية. فقد توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظام الأسد بالقصف بأحدث الأسلحة الذكية التي لا تستطيع المضادات الروسية صدّها.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع “توتير”، “روسيا تتعهد بأنها ستسقط كل الصواريخ التي ستطلق على سوريا، استعدي يا روسيا لأنهم سيأتون أنيقون وجدد وأذكياء! لا يجب عليكم أن تكونوا شركاء مع حيوان قاتل بالغاز، ومن يقتل شعبه ويستمتع بذلك”.

موسكو سارعت إلى الرد محذرة من ان أي تحركات في سوريا يمكن أن تتسبب بزعزعة الوضع في المنطقة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية إن الصواريخ الذكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين وليس من وصفتها “الحكومة شرعية”، مشيرة إلى أن الصواريخ الأمريكية قد تدمر جميع الأدلة المتعلقة باستخدام الكيميائي على الأرض.

فيما رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الأوضاع في العالم تثير القلق، داعيا الى تغليب لغة العقل في تسوية الخلافات الدولية.

الجيش الروسي ادعى أن العينيات التي أخذت من دوما لا تحتوي موادا سامة، وأكدت هيئة الأركان الروسية انه يراقب تحركات القوات الاميركية في الخليج.

وتوجهت هيئة الأركان الروسية إلى الولايات بالقول “عليكِ ان تعيدي إعادة إعمار الرقة بدلا من التهديد بضرب سوريا”.

رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اكدت انه لا يمكن أن يمر استخدام الكيماوي في سوريا من دون رد.

صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، رأت ان الضربة المتوقعة ستركز على شل قدرات النظام على شن هجمات على المدنيين، وأشارت الصحيفة إلى أن التحضير للضربة يتطلب تخطيطا دقيقا بسبب وجود دفاعات جوية إيرانية وروسية متقدمة يجب ضربها أولا، لفتح أجواء سوريا أمام القصف المكثف لكافة الأهداف العسكرية للنظامين السوري والإيراني.

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ضربة موجعة وموسعة للنظام في شكل لا يضطر ترامب الى قصفه مجددا.

وسط هذه الاجواء وفيما ذكرت وسائل الاعلام الغربية ان بشار الاسد غادر قصره برفقة قافلة عسكرية روسية وان عائلته غادرت ايضا الى طهران، اشار المرصد السوري الى ان قوات النظام أخلت مطارات رئيسية وقواعد عسكرية تحسبا للضربة، ونقلت الجنود وطائرات عسكرية إلى قاعدة حميميم، كما نقلت آليات عسكرية من مطار حماة العسكري.

وتحسبا للضربة الاميركية، أخلى “حزب الله” مواقعه في محيط مطار الـ” تي-فور” والقصير وانسحب إلى يبرود في القلمون الغربي.