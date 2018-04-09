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ترامب: سنتخذ قرارا بشأن سوريا بسرعة وربما قبل نهاية اليوم
ترامب: سنتخذ قرارا بشأن سوريا بسرعة وربما قبل نهاية اليوم
فى:
9 أبريل 2018, 18:51
فى:
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ترامب: سنتخذ قرارا بشأن سوريا بسرعة وربما قبل نهاية اليوم
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