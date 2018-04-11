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ترامب: روسيا بحاجة للمساعدة في اقتصادها ولا يوجد مبرر لوقوفها مع نظام الأسد
ترامب: روسيا بحاجة للمساعدة في اقتصادها ولا يوجد مبرر لوقوفها مع نظام الأسد
فى:
11 أبريل 2018, 15:18
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