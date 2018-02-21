ترامب تباحث مع نظيره المكسيكي في الهجرة والتجارة والامن

أجرى الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا امس بنظيره المكسيكي انريكي بينيا نييو اتفقا خلاله على تعزيز التعاون بين بلديهما في قضايا الامن والتجارة والهجرة.

وكان التوتر تأزم بين البلدين بعد خطاب ترامب المعادي للمكسيك. لكن في الاونة الاخيرة، برزت مؤشرات الى ان الرئيسين مستعدان لتهدئة الامور. واعلن البيت الابيض الاسبوع الماضي انهما يعملان على التحضير لعقد لقاء.

لكن البيانين المقتضبين الصادرين امس لم يتضمنا أي اشارة الى عقد اجتماع. فقد قال البيت الابيض :”ان ترامب شدد على التزامه توسيع التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الامن والتجارة والهجرة”. كما اصدر بينيا نييتو بيانا مشابها.