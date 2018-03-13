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ترامب: اختلفنا بشدة أنا وتيلرسون على قضايا كثيرة
ترامب: اختلفنا بشدة أنا وتيلرسون على قضايا كثيرة
فى:
13 مارس 2018, 15:33
فى:
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ترامب: اختلفنا بشدة أنا وتيلرسون على قضايا كثيرة
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