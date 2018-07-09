تراجع الالعاب التي تحفز القدرات العلمية والحسابية لدى الاطفال لتحل محلها الالكترونية

ما بين الامس والحاضر، تراجعت الالعاب التي كانت تحفز القدرات العلمية والحسابية لدى الاطفال لتحل محلها الالعاب الالكترونية.

هذه الالعاب استطاعت ان تجتاح المجتمعات العربية لتصبح موضة يتعلق بها الصغار والكبار فتدخلهم الى عالم افتراضي حيث يكون القتل والعنف مباح لهم، ليتركز عليها اهتمام علماء النفس الذين درسوا تأثير تلك الالعاب على السلوك النفسي.

ويؤكد علماء النفس أنّ اللعب ينمي شخصية الفرد، كما أنه وسيلة من وسائل التعليم الأساسية، وفي حين كان إطلاق مفهوم اللعب يرتبط بالنشاط البدني أو الحركي، تطور اليوم المفهوم مع تطور العلم والتكنولوجيا، فظهرت الألعاب الإلكترونية التي سرعان ما جذبت انتباه جميع فئات المجتمع ولاقت نجاحاً فائقاً، وانحرفت بمفهوم اللعب من التعليم إلى الترفيه بالدرجة الأولى.

ويوضح هؤلاء أنّ الالعاب الالكترونية تشكل “دعوة للطفل للخروج من قوقعة ما او قلق نفسي او خجل يعاني منه، ويكون ذلك باعطائه بعض الاوامر البسيطة التي يستطيع تنفيذها، فيشعر انه قام بانجاز ما”.

مواجهة تأثير تلك الالعاب ليس بالعسير وفق الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ولكنه بحاجة الى متابعة حثيثة ومباشرة من قبل الاهل لاطفالهم.

تقرير: ريم تقي الدين