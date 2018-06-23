تدهور العلاقة بين سامبولي ونجوم الارجنتين

كشفت التقارير الصحيفية الأرجنتينية أن عدد كبير من نجوم المنتخب الارجنتيني لكرة القدم المشارك في منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي تقام في روسيا ، ينفذون العصيان تجاه اوامر المدير الفني خورخي سامبولي وذلك عقب نتائج المنتخب الاميركي الجنوبيالكارثية في أول جولتين ضمن منافسات دور المجموعات حيث اصبحت الارجنتين قريبة من الخروج بعيداص عن المونديال الروسي .
وكشفت الصحف الارجنتينية أن العلاقة بين سامبولي ورئيس الاتحاد اصبحت معدومة بعد إجتماعهما و لاعودة للوراء ، و الان اصبح سامباولي محرج ولا يستطيع وضع الخطة ضد نيجيريا بسبب عصيان اللاعبين لأوامره .
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