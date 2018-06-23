تدهور العلاقة بين سامبولي ونجوم الارجنتين

كشفت التقارير الصحيفية الأرجنتينية أن عدد كبير من نجوم المنتخب ​الارجنتين​ي لكرة القدم المشارك في منافسات ​بطولة كأس العالم 2018​ التي تقام في ​روسيا​ ، ينفذون العصيان تجاه اوامر المدير الفني ​خورخي سامبولي​ وذلك عقب نتائج المنتخب الاميركي الجنوبيالكارثية في أول جولتين ضمن منافسات دور المجموعات حيث اصبحت الارجنتين قريبة من الخروج بعيداص عن ​المونديال الروسي​ .

وكشفت الصحف الارجنتينية أن العلاقة بين سامبولي ورئيس الاتحاد اصبحت معدومة بعد إجتماعهما و لاعودة للوراء ، و الان اصبح سامباولي محرج ولا يستطيع وضع الخطة ضد نيجيريا بسبب عصيان اللاعبين لأوامره .