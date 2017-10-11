تداعيات إقرار تمويل سلسلة: ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية

لا تزال تداعيات إقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب غير واضحة على الشارع اللبنانية ولا سيما على أسعار السلع الاستهلاكية.

وخلال جولة في الأسواق لتلفزيون “المستقبل” لاستطلاع رأي الناس حول الأسعار انقسمت اراء المستهلكين بين من اعتبر ان الزيادة بدأت من فترة ومن لم يلحظ هذا الامر.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة ان انقسام اراء المستهلكين تقف وراءه اسباب عدة ابرزها التزام بعض التجار بعدم فرض اي زيادة على اسعار السلع الاستهلاكية حتى نشر القانون في الجريدة الرسمية، بينما تجار اخرون يخالفون القانون من دون حسيب او رقيب.

وأشار الى أن وزارة الاقتصاد تقوم قدر المستطاع وضمن الامكانيات المتاحة بواجباتها، لا سيما وأن غياب التشريعات الضرورية قيدت صلاحياتها، فضلا عن فقر الكادر البشري الذي يتألف فقط من مئة واربعين مراقب، في حين ان هناك ثمانين الف مؤسسة تجارية.

ولفت الى أن المطلوب حلول سريعة من المعنيين لمراقبة الاسعار وضبط ارتفاعها الذي بات حتميا مع فرض الضرائب الجديدة.