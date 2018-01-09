تدابير سير ليلية في الحازمية وفرن الشباك لتوصيل مجاري صرف صحي وتعبيدها

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تقوم شركة مياه بيروت وجبل لبنان بإجراء حفريات لتوصيل مجاري صرف صحي (ريغارات) وإعادة تعبيدها، وذلك على عدة مراحل اعتبارا من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي، وتستمر الأعمال حتى تاريخ 28/01/2018 في الأماكن التالية: أمام المبنى الاقليمي لوزارة الاشغال العامة – الحازمية مفرق السبينس، قبل جسر الصحة / الحازمية، تقاطع الشيفروليه، امام سنتر أبراج، تحت جسر التحويطة / فرن الشباك.

يرجى من المواطنين الكرام التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في الأمكنة المذكورة، تسهيلا لحركة المرور”.