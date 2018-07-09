تدابير سير لشهر في الزاهرية في طرابلس بسبب أعمال الصيانة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“ستقوم احدى الشركات بأعمال صيانة وحفر في محلة الزاهرية – طرابلس على طول الطريق الممتد من مفرق موقف سير وصولا الى براد البيسار، وذلك بتاريخ 11/7/2018.

ستؤدي هذه الاشغال التي ستستمر لحوالي الشهر، الى منع مرور السير على الطريق المذكور وتحويله الى الطرق الفرعية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في أماكن الأشغال تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.