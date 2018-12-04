تدابير سير في محلة جادة شارل الحلو – منطقة مار مخايل

صدر عن االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي :

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء أعمال حفر بغية مد وصيانة شبكة تصريف مياه الصرف الصحي في محلة جادة شارل الحلو جانب شركة كهرباء لبنان منطقة مار مخايل ، وذلك اعتباراً من الساعة 7:00 من يوم الأربعاء الواقع فيه 5/12/2018 ولحين الإنتهاء، وتستمر هذه الأعمال لمدة أسبوع.

علماً أن هذه الأشغال قد تؤدي إلى منع مرور السير في بعض مراحلها.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.