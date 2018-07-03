تدابير سير -بولفار بشارة الخوري – طرابلس

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي :

استكمالاً لمشروع تطوير البنى التحتية في مدينة طرابلس، باشرت إحدى الشركات المتعهّدة، اعمال صيانة وحفر على بولفار بشارة الخوري، من مبنى دار الشمال / البحصاص باتجاه ساحة النور بطول حوالي /300/ متر ، وذلك على المسلك الشرقي وصولاً الى مقابل غرفة التجارة والصناعة.

ستؤدي هذه الاعمال التي ستستمر لحوالي الشهرين، الى منع السير كلياً على المسلك المذكور، وتحويله على المسلك الغربي بالاتجاهين والى الطرقات الفرعية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.