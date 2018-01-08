تدابير سير الليلة في حي معوض لتمديد قساطل مياه الشفة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة، بأعمال حفريات لتمديد قساطل مياه الشفة عند مفرق حي معوض من مركز الأمن العامفي اتجاه كنيسة مار مخايل، ما سيؤدي الى منع مرور السير كليا لساعتين، اعتبارا من منتصف ليل 8 – 9/1/2018، لتستمر بعدها الأشغال من دون منع المرور من الساعة 22.00 لغاية الساعة 5.00 فجر اليوم التالي، حتى الخميس 10/1/2018.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.