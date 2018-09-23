تخريج طلاب مدارس “الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية ” برعاية الرئيس الحريري

اقامت مدارس الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية احتفالها السنوي لتخريج طلاب مدارسها والذي بلغ عددهم لهذا العام المائة وثمانون طالبا وطالبة(180) ، توزعوا على الشهادات المتوسطة، والثانوية العامة بفرعيها علوم الحياة والاجتماع والاقتصاد، ومعهدها الفني من شهادات البريفيه الفنية والبكالوريا الفنية والاجازة الجامعية في مختلف الاختصاصات، الاحتفال جرى على ارض ملعب مجمع عمر بن الخطاب التربوي في حلبا وبرعاية دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ممثلا بالنائب طارق المرعبي، كما حضر الاحتفال كل من:عامر حمد ممثلا النائب هادي حبيش، احمد سليمان نجل النائب محمد سليمان، محمود النعمان ممثلا النائب وليد البعريني، المحامي محمد مراد امين سر هيئة الاشراف والرقابة في تيار المستقبل، والاستاذ جلال كبريت الامين العام المساعد للفعاليات التمثيلية في تيار المستقبل والاستاذ خالد طه منسق عام تيار المستقبل في عكار. وعدد من رجال الدين: الاب نايف اسطفان ممثلا المطران باسيلوس منصور مطران عكار للروم الاورثوذكس، والشيخ خضر المحمد ممثلا المفتي الشيخ زيد بكار زكريا، والشيخ محمد الحسن ممثلا الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار، الشيخ زياد عدرا عضو في دائرة الاوقاف الاسلامية، وممثلين عن الاحزاب والتيارات السياسية الشيخ سعد فياض ممثلا الجماعة الاسلامية في عكار،والاستاذ جورج الصراف ممثلا القوات اللبنانية والنائب وهبي قاطيشا ، والاستاذ طوني عاصي منسق التيار الوطني الحر في عكار،والملازم علي الزعبي من ضباط شعبة معلومات الشمال في الامن العام ، وعدد من المشايخ ورؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات وعدد من فعاليات المنطقة، اضافة الى رئيس الجمعية الحميدية واعضاء هيئتها الادارية الشيخ عبد القادر الزعبي والشيخ احمد الزعبي وامين سر الجمعية المحامي عبد الرحمن الحسن.

بدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم تلاها الشيخ محمد احمد الزعبي ثم الوقوف للنشيد الوطني اللبناني ونشيد الجمعية الحميدية، وقد رحب بالحضور الشيخ اسامة عبدالرحمن الزعبي، ثم تحدثت باسم الخريجين الاولى على مدارس الجمعية الحميدية الطالبة نسب الزعبي، شكرت فيها معلميها ومدرستها على جهدهم ، كما توجهت بالشكر الى اهلها واهل زملائها على دعمهم وسهرهم، مستذكرة مسيرة الراحل المؤسس الدكتور محمد خالد الزعبي طالبة الرحمة لروحه، معاهدة الجمعية ان تكون ورفاقها مخلصين لمدارسهم، يرفعون رايتها اين ما حلوا، متمنية لدفعة هذا العام التألق والنجاح وتحقيق نجاحات وتقديرات جديدة للجمعية الحميدية .

الزعبي

كلمة الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية القاها رئيسها ومستشار دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري لشؤون عكار المحامي خالد محمد الزعبي وجاء فيها : ” لم تعرف الإنسانية في تاريخها أساسا يبني نهضتها ويخلد أمجادها كالعلم، ولم يُعرف في تاريخ الأمم معولُ هدمٍ أسقط الحضارات وبدد النهضات كالجهل، فبالعلم تحلق الأمم و تعلو حتى تبلغ ذرى المجد، وبدونه تهوي في مراتع الجهل والتخلف.

وها نحن اليوم نجتمع لنرفع راية العلم، تلك الراية التي يتحلق حولها كل من يسعى لبناء الانسان ورفعة الأوطان، نجتمع مع كوكبة جديدة من الخريجين ليحصدوا جهد سنوات من الكد والتعب، وليزفون كأجمل الخمائل تشع نضارةً وعبيرا”.

متوجها بالشكر لشركاء النجاح :” وبالشكر تدوم النعم.. فالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أولاً وآخرا، والشكر موصولٌ لكل من ساهم في تأسيس هذه الصروح وإعداد الكوادر فيها، ولكل من صنع فيها خيراً أو معروفاً، والشكر والتهنئة لشركاء النجاح والجهد، لاهالي الطلاب على ثقتهم، وتفاعلهم مع مدارس الجمعية، كما الشكر كل الشكر لكل عامل وموظفٍ في مدارسنا، شكراً من القلب، لعطائكم وتفانيكم، انتم جنود هذا البلد المجهولين الذين نسأل الله أن يحفظكم ذخراً وأن يجزيكم عنا كل خير”.

مستعرضا مسيرة نشأة وتطور الجمعية :” مر اكثر من ربع قرن على نشأة الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية، بدأت بفكرة، ثم هي اليومَ مؤسساتٍ وصروحاً شامخات..

تأسست الجمعية على ايدي اخوة ءامنوا بمشروع العلم فكان الدكتور محمد خالد الزعبي رحمه الله وطيب ثراه قائدا لهذا المشروع، ثم سخر الله لهم محبين ومريدين كثر، ساهموا بنهضة الجمعية ودعمها وتطورها، وكان من أبرزهم دولة الرئيس سعد الحريري، ابن الشهيد الكبير رفيق الحريري رجل العلم والبناء والمؤسسات.

كانت الإنطلاقة من مجمع أبي بكر الصديق ثم مجمع عمر بن الخطاب، فمدرسة عثمان بن عفان، فثانوية علي بن أبي طالب، فمعهد أبي بكر الصديق الفني والتقني، فمدرسة الزهراء الخالدة المجانية، فمدرسة دار الحنان المجانية، فمدرسة لبنان المجانية، فمدرسة دار عائشة الإنكليزية.

نعم أيها الأحبة، كل ما ذكر هو مؤسسات قائمة، نحتفي واياكم اليوم بنجاح طلابها، ولا زلنا نسعى لإنشاء المزيد من المؤسسات بما يتوافق مع الظروف والإمكانيات. تحقيقاً لرسالة الجمعية وأهدافها، ورفعاً للشعار الذي كان دائما ما يردده المؤسس الراحل وهو: “إيصال العلم للناشئة بأيسر السبل وأقل التكاليف”، ونحن اليوم نضيف الى هذا الشعار عبارة “بما يتوافق مع تطورات العصر وبما يخدم حاجات المجتمع وحاجات التنمية المستدامة”.

اما اهداف الجمعية فاوجزها ب:” هدفنا رعاية وتخريج عقول مفكرة نيرة، تحقق الاهداف وتصل الى اسمى الغايات واعلى المراتب، وتعي الاخر وتعترف به، وتعيش في العصر، روح العصر.

هذا هو حقل التميز الذي نسعى اليه: زراعة الامل ورعاية العمل، وبناء شخصية متفتحة، فمشروعنا: “مستقبل لبنان الاستثمار في الانسان”.

كونوا على ثقة بان هذه المدرسة ستبقى مدرستكم وستبقى القلب الذي ينبض بكم ولكم، فكونوا سفراء خير لها اينما حللتم”.

كما تناول في كلمته الشأن العام فقال:” نتطلع واياكم الى ان يعيش بلدنا، اسوة بباقي الدول المتحضرة حياة سياسية واقتصادية طبيعية، فتداول السلطة ليس انجازا انما شيئا طبيعيا وعاديا، واجراء الانتخابات مسلمة من مسلمات العمل الدستوري، بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها بديهة من بديهيات الامور، الانماء المتوازن وعدالة توزيع الموارد من اسس الحكم العادل، الاجهزة الرقابية ونزاهة الموظف والمسؤول امراً ليس قابلا للنقاش…

لكن للاسف، اليوم يعطل تشكيل الحكومة بسبب انانيات ومصالح خاصة، الفساد مستشرٍ، البطالة في حدها الاقصى، الدين العام فاق المائة مليار، مؤتمرات دولية لمساعدة لبنان، ولكن ليس من مؤسسات رسمية عاملة لتواكبها وتستفيد منها.

اسمحوا لي ايها الاحبة ان اوجه باسمكم نداء الى جميع القوى السياسية الفاعلة في البلد، وخاصة الى تلك التي تتحمل مسؤولية التعطيل، ان ارحمونا، انكم اذا استمريتم على هذا المنوال لن تجدوا بلدا تحكمونه ولا شعبا تتولون شؤونه بعد ان يهاجر”.

متابعا:” انها ليست نظرة تشاؤمية، بل توصيف للواقع، وعلينا العمل جميعاً لتحسين الوضع بغية الخروج من هذا النفق المظلم. واستغلها مناسبة لأوجه التحية لدولة الرئيس الصابر الشيخ سعد الحريري على مبادراته الوطنية ومحاولاته الدائمة والحثيثة لإنقاذ البلد والتي تنبع من الإرث الوطني والأخلاقي الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما أشكره على ثقته بتعييني مستشارا له لشؤون عكار، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لأن أكون عند حسن ظنه وظن الناس.. واقولها بغصة وحرقة أنه منذ تعيني حتى الان وبحكم تواصلي مع الناس، رأيت من المآسي والهموم لدى شعبنا العكاري الطيب ما لاتحمله الجبال، فمن حاملي الشهادات الجامعية الذين يبحثون عن وظيفة، الى المرضى الذين لا يقوون على تامين كلفة العلاج، الى حقوق ضائعة لدى دوائر الدولة بسبب الفساد والبيروقراطية.

السؤال المطروح ؟ هل ستبقى حقوق الناس على عاتق النائب او المسؤول شخصياً، دون أن تقوم الدولة بواجبها تجاه ذلك. وبالمناسبة أوجه التحية لسعادة نواب عكار الذين نستبشر بهم خيراً لما وجدنا عندهم من همة ونشاط نرجو ان تتوج حقوقا على الارض في القريب العاجل”.

خاتما :” للاسف في بلدنا، لا قضية محقة تتحرك دون محرك، ولا مطلب يصل لصاحبه دون “واسطة” الا فيما ندر حتى لا نعمم.. لذلك سنبقى نطالب بدولة بقوانين وتشريعات تساوي بين الناس وتوصل الحقوق الى أصحابها دون منة او واسطة، بكل بساطة نريد لبنان الذي حلم به رفيق الحريري واستشهد لاجله.

أخيراً، أشكر حضوركم وأجدد التهنئة للناجحين على امل أن يبقى بلدنا ينعم بالأمن والإستقرار، وعكارنا تشق طريقها نحو الإنماء الحقيقي ونيل الحقوق، وجمعيتنا تزوّد الوطن بدفعة جديدة من حملة مشاعل الخير والنور”.

.المرعبي

كلمة راعي الاحتفال دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري القاها النائب طارق المرعبي استهلها بنقل تحيات دولة الرئيس سعد الحريري الى الجمعية الحميدية الخيرية الاسلامية والقيمين عليها،كما الى اهلنا في عكار التي يكن لهم دولة الرئيس كل المحبة والاحترام، مباركا للطلاب نجاحهم باسمه واسم دولة الرئيس الحريري، كما قال :” يشرفني ان امثل دولة الرئيس الحريري في هذا الحفل الكريم، حفل تكريم الطلاب، ويؤسفنا ان نكون في هكذا وضع دون حكومة ولاسباب خاصة، وفئوية، ونحن نرفض هذا الواقع ولدينا حاجات اساسية هي حاجات الناس اليومية، وهؤلاء الطلاب الذين نخرجهم اليوم، هم بحاجة الى فرص عمل، وهناك العديد من حملة الشهادات والمتفوقين، وعلينا جميعا كقوى سياسية ان ننظر للاقتصاد وحاجات الناس الاساسية ، نحن بحاجة الى انماء والى علم والى اقتصاد، وان شاء الله تتحقق امال هذا الجيل الواعد والصادق من خلال الحكومة الجديدة والتي ستشكل باذن الله رغم كل الصعوبات التي يواجهها دولة الرئيس المكلف ولدينا ايمان بانه سيدور كافة الزوايا وان شاء الله سيشكل حكومة قوية وجامعة وتمثل كافة الافرقاء، لان الرئيس يؤمن بان الحكومة الجامعة هي الوحيدة القادرة على العمل وتحقيق الانجازات والاصلاحات الضرورية، ونحن متفائلين ودولة الرئيس وضع في راس اولوياته عكار، وهي لها حصة وازنة في مؤتمر سيدر، وسيكون لها حصة ايضا بالتوظيف الذي سينتج عن هذا المؤتمر”.

وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على الطلاب ، كما تم تقديم درع تقديري لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، كما تم تقديم دروع تكريمية للبطلين الدوليين الاخوين طراف طلاب الجمعية الحميدية .