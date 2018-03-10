تحويل الطريق البحرية في المعاملتين ستة ايام بسبب قسطل مياه

أعلنت قوى الامن الداخلي عن تحويل السير على الطريق البحرية في المعاملتين لمدة ستة أيام على الشكل التالي:

– القادم من الشمال باتجاه بيروت على الطريق البحرية، عند مفرق كازينو

لبنان مقابل مطعم السلطان ابراهيم الى الأوتوستراد.

– القادم من بيروت باتجاه الشمال على الطريق البحرية، عند مفرق غزير

مقابل مطعم “Red Rose” الى الأوتوستراد.

وأوضحت، في بيان، أن قسطل ماء انفجر

أمام مطعم “البيت القديم” متسببا بحفرة كبيرة أدت الى عرقلة حركة السير بالاتجاهين، داعية المواطنين التقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.