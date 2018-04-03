تحذير من خطورة الألعاب التي يلهو بها الأطفال أثناء الاستحمام

خلص علماء من الولايات المتحدة وسويسرا إلى أن 80% من الألعاب التي يلهو بها الاطفال اثناء الاستحمام تحتوى على بكتيريا.

وفي اختبار ضم 19 لعبة بلاستيكية، وجد العلماء أن أكثر من نصفها يحتوي على فطريات تشكل خطرا على صحة الطفل.

وبحسب موقع “شبيغل أونلاين” الألماني، أكد العلماء ما بين 5 و73 مليونا من البكتيريا التصقت بسنتيمتر مربع واحد من الجدار الداخلي لألعاب الاستحمام، بما يجعلها فعلا خطرا يضر بصحة الطفل.

و جاء في الدراسة أن معظم الأهالي يعرفون أنه عندما يضغط الطفل على لعبة الاستحمام يخرج منها ماء غالباً ما يكون لونه بنيا.

وقال عالم الفيروسات المجهرية فريدريك هاميس إن ذلك قد يقوي جهاز المناعة ومن ثم يكون إيجابيا إلى حد ما، لكنه يمكن أيضا أن يسبب تهيجا في العين والأذن أو مشاكل في الجهاز الهضمي، وفق ما جاء في موقع “دي فيلت” الألماني.

ومع ذلك لم يبد الباحثون رأيهم فيما يخص حظر ألعاب الاستحمام تماما عن الأطفال، لكنهم شددوا في المقابل على ضرورة وجود قوانين أكثر صرامة فيما يخص المواد التي تصنع منها ألعاب الاستحمام، لأنها تشكل مصدرا خصبا للبكتيريا.