تحذير لشركات الطيران من “ضربات محتملة” ضد سوريا

دعت “المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية” شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وأشارت الى امكانية “استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معاً” خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالاً لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

واشتبكت الولايات المتحدة مع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن، يوم الثلاثاء، بشأن استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، بينما تدرس واشنطن وحلفاؤها توجيه ضربة لقوات النظام السوري بشأن ما يعتقد بأنه هجوم بغاز سام في مطلع الأسبوع.

وكانت وكالة “إنترفاكس” ذكرت أنّ شركات الطيران تلقت بلاغا باحتمال تغيير مسارات الطائرات والممرات الجوية حليق فوق المتوسط بسبب إمكانية “تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية”.

وأوضح مصدر للوكالة أنّ توجيه ضربات صاروخية يعتبر “بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني”، مشيرا إلى ضرورة “تنفيذ الرحلات الجوية في المنطقة بالاطلاع على المعلومات حول التغييرات في قواعد الطيران”.

وأضاف المصدر أنّ البلاغ وصل إلى “عدد كبير من الشركات، بينها أوروبية وروسية”.