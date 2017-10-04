تحذير تركي إيراني لكردستان العراق من عقوبات شديدة

شدد وزير الدفاع الإيراني، أمير خاتمي، خلال استقباله في طهران رئيس الأركان التركي، خلوصي آكار، الثلاثاء، على أن إيران وتركيا لن تسمحا بتنفيذ أية سيناريوهات جديدة في المنطقة، مشيداً بالعلاقات بين طهران وأنقرة في كافة المجالات.

بدوره قال رئيس الأركان التركي إنه في حال عدم تغير الظروف بالمنطقة بعد استفتاء كردستان العراق فمن المحتمل أن يواجه الإقليم الكردي عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية شديدة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، أن أنقرة ستفرض عقوبات جديدة على شمال العراق بعد استفتاء الانفصال.

وقال أردوغان لنواب من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا: “نفرض إجراءات حظر بشمال العراق الآن، لكن إذا لم يعودوا إلى رشدهم فستزيد”.

وتخشى تركيا أن يؤجج الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق النزعة الانفصالية بين الأكراد على أراضيها.