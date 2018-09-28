تحديد موعد المباراة الخطية للمرشحين المتطوعين لرتبة دركي متمرن ومتمرن اختصاص موسيقي

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“تدعو المديرية العامة لقوى الامن الداخلي المرشحين للتطوع لرتبة دركي متمرن ودركي متمرن اختصاص موسيقي من الذكور والإناث الذين خضعوا لإختبارات الرياضة البدنية، للحضور الى مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الجامعية في الحدث، ومجمع المدارس في بئر حسن، ومجمع بئر حسن المهني، وذلك عند الساعة 7.00 من صباح تاريخ 13/10/2018، لإجراء المباراة الخطية، مصطحبين معهم بطاقة الهوية أو بيان قيد إفرادي والبطاقة العسكرية لعناصر القوى المسلحة، وطلب الترشيح، والقرطاسية اللازمة، وفقا لما يلي:

– من الرقم 1 الى الرقم 10000، مجمع المدارس – بئر حسن.

– من الرقم 10001 الى الرقم 20000، مجمع بئر حسن المهني.

– من الرقم 20001 الى الرقم 35000، مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية/ كلية العلوم.

– من الرقم 35001 الى الرقم 48141 مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية / كلية الحقوق وإدارة الاعمال.

– المرشحين لإختصاص دركي متمرن موسيقي، مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية / كلية العلوم.