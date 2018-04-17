تحديد الشروط لإعطاء تصاريح للمندوبين خلال إجراءات الإقتراع للانتخابات النيابية اللبنانية في سيدني

عمم قنصل لبنان العام في سيدني شربل معكرون اليوم بيانا صادرا عن وزارة الداخلية والبلديات حول آلية تحديد الأصول والشروط لإعطاء تصاريح للمندوبين خلال إجراءات الإقتراع للإنتخابات النيابية.

وجاء في البيان الآتي: تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 117 من الفصل الحادي عشر من القانون الرقم 2017/44، والتي تنص على أنه “يجوز وجود مندوبين عن المرشحين خلال اجراءات الاقتراع وذلك بعد حصولهم على تصاريح صادرة عن السفارة أو القنصلية.

وبما أن العدد الاكبر من أقلام الاقتراع في الخارج يشمل عدة دوائر انتخابية، ووفق ما تجيزه أو تسمح به أوضاع وإمكانية استيعاب كل قلم، يعود للسفير أو القنصل الحق في إصدار التصاريح اللازمة للمندوبين، ثابت أو متجول، وفق التالي: مندوب عن كل لائحة انتخابية أو مندوب عن كل لائحة او مرشح ضمن نفس اللائحة.

يتوجب لإعطاء تصريح إلى مندوب ثابت أو متجول (في مراكز الاقتراع التي يتجاوز عدد الأقلام فيها الثلاثة أقلام) توفر الشروط التالية:

1 – أن يكون إسمه واردا على لوائح الشطب.

2 – أن يكون حائزا على تفويض صريح من اللائحة أو المرشح المنوي تمثيلها مصادق عليه أصولا لدى كاتب العدل ووزارة الخارجية والمغتربين، مرفق بمستند ثبوتي لبناني.

3 – تعبئة وتوقيع التصريح الخاص بذلك (يمكن الحصول عليه من البعثة الدبلوماسية).