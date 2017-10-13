تحالفات حزبية غير اعتيادية في انتخابات الجامعة الاميركية

تدخل نور الى حرم الجامعة الاميركية للادلاء بصوتها في الانتخابات الطلابية ، كغيرها من الطلاب الذين يؤمنون بالتغيير وبتحسين الخدمات التي تقدمها جامعتهم ، غير ابهة بالتحالفات السياسية.

اما ريان فقررت ان تحاسب ….بصوتها.

بين متحمس للانتخابات ولامبال يتوزع الطلاب في الحرم الجامعي فيما يتنافس العشرات من المرشحين بين 14 آذار و8 آذار ومستقلين.

تحالف 14 اذار ويضم تيار المستقبل ، القوات اللبنانية والكتائب الى جانب التيار الوطني الحر الذي قرر الانضمام اليهم وذلك بعد الاشكالات التي حصلت بينهم وبين حركة امل.

ويقابل هذا التحالف، تحالف 8 اذار الذي يضم حزب الله وحركة امل والمردة والحزب السوري القومي الاجتماعي وجمعية المشاريع الاسلامية.

اما الشباب التقدمي فقرر الانسحاب من الانتخابات الطلابية بعدما تحولت بحسب رايهم الى مسار تشوبه عيوب التطييف والتعصب الطائفي .

لم تسجل الانتخابات اي اشكال بين الطلاب وتؤكد الجامعة الاميركية على ان التصويت الالكتروني ساهم الى حد كبير بسير العملية الانتخابية بشكل هادئ وديمقراطي.

تقرير: غيدا جبيلي