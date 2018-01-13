تجمع العاملين في البلديات بحث خلال اجتماع في شانيه التأخير في سلسلة الرتب

عقد تجمع العاملين في البلديات اجتماعا عاما في قاعة جمعية النهضة في شانيه، حيث طرح موضوع “التأخير في تصديق سلسلة الرتب والرواتب وحقوق العاملين في البلديات من تقديمات صحية واجتماعية والدرجات الثلاث الاستثنائية اسوة بموظفي الادارات العامة، وتعويض نهاية الخدمة وتثبيت المتعاقدين والاجراء في حال سمحت انظمة البلديات بذلك، وسواها من المطالب”.

وبحسب بيان عن المجتمعين “تم التواصل مع الوزير معين المرعبي الذي أخذ على عاتقه تحديد موعد سريع مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، معطيا التجمع فرصة للمساعي قبل التوجه الى اعلان الاضراب المفتوح يوم الاثنين الواقع فيه 22/1/2018 في حال عدم الوصول الى نتيجة”.

وقد شكل التجمع هيئة تأسيسية ستتقدم بطلب العلم والخبر لرابطة العاملين في البلديات وفق الأصول القانونية.